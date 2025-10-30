برعاية عبدالله بن زايد وبحضور ذياب بن محمد بن زايد وراشد بن حميد النعيمي.. مركز الشباب العربي يختتم النسخة الرابعة من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة

ابوظبي - سيف اليزيد - برعاية سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي، اختتام أعمال النسخة الرابعة من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة، الذي نظَّمه مركز الشباب العربي، في مقر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي.

وبلغ عدد خريجي برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة 46 شاباً وشابة من 13 بلداً عربياً، ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وصقل المهارات القيادية للدبلوماسيين الشباب في المنطقة، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة الخارجية، وعدد من كبرى المؤسسات الدبلوماسية العالمية، منها معهد جنيف للدراسات العليا، ودبيلو فاونديشن، وكلية كينيدي في جامعة هارفارد، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.

وشهد الحفل الختامي الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات وسفراء البلدان العربية المشاركة في البرنامج، ونخبة من الأكاديميين والخبراء في الشأنين الدبلوماسي والاقتصادي.

وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «إنَّ برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة يُجسِّد رؤية دولة الإمارات في دعم الطاقات الشابة العربية، وتزويدها بالأدوات والمعارف التي تمكِّنها من تمثيل أوطانها بوعي ومسؤولية، وبما يعكس قيم التعاون والسلام والتنمية والازدهار».

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «نحن في مركز الشباب العربي نؤمن بأنَّ تمكين الشباب بالمعرفة الدبلوماسية المتخصِّصة يُعَدُّ خطوةً أولى نحو بناء حضور عربي مؤثِّر في الاقتصاد العالمي».

وأضاف: «لقد حرصنا في هذا البرنامج على الجمع بين الخبرة العملية والتفكير الاستشرافي، بما يُتيح للدبلوماسيين الشباب بناء جسور التعاون، والمساهمة في صياغة سياسات تنموية واقتصادية تضع مصالح أوطانهم وشعوبهم في مقدمة الأولويات».

وفي كلمته الافتتاحية خلال حفل الختام، أكَّد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي أنَّ رحلة المشاركين خلال البرنامج تمثِّل مدرسة حقيقية للدبلوماسية الحديثة، تعلَّم فيها المنتسبون مهارات التفاوض، وفهم العلاقات الاقتصادية الدولية، وبناء الشراكات، وتحويل الأفكار إلى مبادرات واقعية.

وأضاف معاليه: «أؤكد أنَّ الشباب هم أهل للثقة دائماً، ومع كل خطوة يخطونها فهم يمثِّلون هُويتنا وأمتنا، ويصنعون الصورة المميزة للشاب العربي ولوطنهم الذي يرقى بمجهوداتهم وطاقاتهم. وتمسُّكهم بهُويتهم وأصالتهم يجعل منهم خير سفراء لأوطاننا لدى العالم».

وركَّزت نسخة هذا العام على الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الدولية، بما يتماشى مع التحولات العالمية الراهنة، حيث تلقّى المشاركون تدريباً متخصِّصاً في السياسات التجارية العالمية، والاتفاقيات الاقتصادية الدولية، وإدارة المفاوضات الاقتصادية متعددة الأطراف، بمشاركة عدد من المؤسسات الدبلوماسية الدولية، بهدف تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تمكِّنهم من التعامل مع القضايا الاقتصادية المعقَّدة في المشهد الدولي.

وخلال 19 يوماً من التدريب العملي والنظري، تعرَّف المشاركون على مجموعة من المحاور والموضوعات، شملت الأدوات والتكتيكات والعِلم وراء الإقناع، وتطوُّر التفاوض من التاريخ إلى مستقبل الدبلوماسية، وفنون الإتيكيت في عالم الدبلوماسية، مع محاكاة التفاوض بالذكاء الاصطناعي.

وتناول البرنامج في سياق آخر موضوع الذكاء الاصطناعي والسيادة الجيوسياسية من المنظور الصيني، وتطبيقات الدبلوماسية الاقتصادية عبر محاكاة الاختناق المناخي.

وفي القسم المتخصِّص منه، ركَّز البرنامج على استشراف المستقبل واستراتيجيات دبلوماسية الاستثمار، ودراسة الاتفاقيات التجارية، مع استعراض صياغة الأجندات الوطنية، والاطِّلاع على الاستراتيجيات التجارية المثلى.

واختُتِمَ الحفل بتكريم شريكَي البرنامج، أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ووزارة الخارجية، تقديراً لإسهاماتهما في إنجاح فعالياته وتقديم خبراتهما للمشاركين، بما أسهم في إثراء المحتوى التدريبي، وتعزيز الاستفادة من التجارب الواقعية في العمل الدبلوماسي.

ويواصل مركز الشباب العربي ترسيخ مكانته منصةً محوريةً لتمكين الشباب العربي، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك الدبلوماسية والابتكار والعمل المجتمعي وريادة الأعمال، حيث يسعى من خلال برامجه ومبادراته النوعية إلى تزويد الشباب بالأدوات والمهارات التي تمكِّنهم من أن يكونوا شركاء في صياغة مستقبل أوطانهم، وأن يُسهموا في بناء منظومة عربية أكثر قدرةً على التفاعل مع المتغيرات العالمية بثقة وريادة.