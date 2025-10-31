اخبار الخليج / اخبار الإمارات

خليفة بن طحنون بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح المزروعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف صياح بن سريع المزروعي ومحمد صياح بن سريع المزروعي بمناسبة زفاف حمدان سيف صياح المزروعي إلى كريمة سيف ساري بن بلوش المزروعي، ومنصور محمد صياح المزروعي إلى كريمة غانم محمد بالخفاق المزروعي.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في قاعة إرث أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين.

