منصور بن زايد: من أبوظبي يبدأ حوار العالم حول مستقبل الطاقة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة أن حوار العالم حول مستقبل الطاقة يبدأ من أبوظبي.

وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «من أبوظبي، حيث تلتقي الرؤية بالإرادة، يبدأ حوار العالم حول مستقبل الطاقة».

وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «وفي أديبك 2025 نُجدّد إيماننا برؤية قيادتنا في دفع التحوّل المتوازن للطاقة، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة، ونمضي بثقة نحو مستقبلٍ يوازن بين التقدّم والتنمية والمسؤولية، ويجعل من طاقة اليوم جسراً يربط الأجيال بغدٍ أكثر ازدهاراً».

