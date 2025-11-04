محمد الشرقي: يوم العلم يجمع القلوب على حب الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أنّ يوم العلَم مناسبةٌ وطنيةٌ تحتفي بقيم الولاء والانتماء للوطن، وتجسّد معاني الوحدة والتلاحم الوطني. جاء ذلك خلال رفع سموه، علم دولة الإمارات في احتفالية يوم العلَم، في الساحة الأمامية لقصر الرميلة بإمارة الفجيرة بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي.

وأشار سموه إلى القيمة العظيمة التي يحملها تجسيدُ هذا اليوم في مواصلة العمل والإنجاز والطموح نحو المزيد من العطاءات المشرفة والإنجازات التي ترفع اسم وراية الإمارات في جميع محافل العالم.

وأضاف سموه أن الثالث من نوفمبر مناسبة تجمع القلوب على حب الوطن، وتعزيز قيم الهوية الوطنية في الانتماء والإخلاص والفخر بمكتسبات اتحاد الإمارات وسيادتها بين الأمم. حضر الاحتفالية محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وجمع من المسؤولين والمديرين وطلبة المدارس.