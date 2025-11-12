حمدان بن محمد يشهد افتتاح المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025"

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتاح المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدتُ اليوم افتتاح المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025"، في انعقاده الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وبمشاركة أكثر من 4500 شخصية من خبراء المتاحف وقادة الثقافة والفكر من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف سموه: «وعلى هامش الافتتاح، زرت المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي تُشارك فيه أكثر من 100 جهة عارضة ... نتمنى التوفيق للمشاركين في "آيكوم دبي"، ونتطلّع لأن تمثّل هذه النسخة محطةَ انطلاق لرؤى عالمية جديدة تستشرف مستقبل المتاحف، وتصون الإرث العالمي، وتُشرك الأجيال الشابة، وتُوظّف أحدث التقنيات، وندعو جميع ضيوفنا لاكتشاف متاحف الماضي والمستقبل في دبي، والاطّلاع على مبادراتها الإبداعية وقصصها الملهمة».