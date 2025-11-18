برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

انطلقت أمس، في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2025 في نسخته الثانية، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر، برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

وتأتي نسخة هذا العام تحت شعار «معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة»، لتقدم سلسلة من الأنشطة والتجارب المجتمعية التفاعلية الموجهة للأطفال وأسرهم في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، بما يعكس رؤية الهيئة في إنشاء بيئة داعمة ومحفزة تمكن الطفل من النمو والازدهار في سنواته الأولى.

وأكدت ليلى الحسن، مدير إدارة التواصل والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن الأسبوع يشكل منصة رائدة تجمع المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية لبناء تجارب تعليمية وترفيهية مبتكرة، وتعزيز الترابط الأسري، مشيرة إلى أن النسخة الجديدة تأتي أكثر شمولاً وتفاعلاً مقارنة بعام 2024، مع تركيز أكبر على الأنشطة المباشرة التي تجمع الوالدين بالأطفال.

وتشهد فعاليات هذا العام مشاركة أكثر من 65 شريكاً من مختلف القطاعات، يقدمون أكثر من 300 فعالية تشمل ورش عمل تفاعلية، وأنشطة تعليمية قائمة على اللعب، وبرامج صحية وثقافية وتراثية، إضافة إلى تجارب تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الروابط داخل الأسرة

وفي هذا الإطار، نظمت أمس دائرة التمكين الحكومي، جلسة «بداية قوية وصحية لأطفالنا»، بمشاركة واسعة من أولياء الأمور والمهتمين؛ بهدف تعزيز الروابط الأسرية وتشجيع التعلم واللعب المشترك بين الأطفال وذويهم.

وقدمت الجلسة، التي ألقاها البروفيسور حسام التتري، عضو شبكة خبراء الطفولة المبكرة، محتوى علمياً مبسطاً يوضح أسس بناء نمط صحي متوازن في السنوات الأولى من عمر الطفل، إلى جانب نصائح عملية يسهل على الأسر إدماجها في حياتهم اليومية. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة فعاليات تستهدف تمكين الموظفين الحكوميين وأسرهم، وتوفير محتوى تربوي موثوق يسهم في دعم رفاه الطفل.

وأكدت الحسن أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية لتعزيز الوعي بالطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن الجلسة تمثل نموذجاً عملياً لهذا التعاون. وقالت: «نعتز بشراكتنا مع دائرة التمكين الحكومي في تنظيم جلسة «بداية قوية وصحية لأطفالنا»، فهذه الفعالية تترجم حرص أبوظبي على تمكين الأسر وتزويدهم بأدوات ومعلومات تساعدهم على دعم أطفالهم في سنواتهم الأولى. ونسعى من خلال هذه الجلسة إلى تقديم محتوى علمي مُبسط يسهل تطبيقه في الحياة اليومية، بما يعزّز البدايات الصحية للأطفال».

وأضافت الحسن: «ندعو جميع الأسر للاستفادة من الأنشطة المتنوعة التي يقدمها أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، فهذه الفعاليات فرصة ثمينة للتعلم والمرح، وتعزيز التواصل الأسري. وبمشاركتكم وتفاعلكم، نعمل جميعاً على منح أطفالنا بداية أقوى، والمساهمة في جعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة».

ودعت «الهيئة» الأسر إلى زيارة الموقع الإلكتروني ADECWeek.ae للتعرف على الجدول الكامل للفعاليات والأنشطة المتاحة خلال الأسبوع.

مبادرات نوعية

أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ضمن الأسبوع عدداً من المبادرات النوعية، أبرزها حملة «سنواتهم الأولى تفرق» الهادفة إلى رفع الوعي بأهمية السنوات الأولى في حياة الطفل بوصفها فترة تأسيسية حرجة يتكون خلالها أكثر من مليون وصلة عصبية في الثانية، بالإضافة إلى «حزمة الوالدين»، وهو دليل رقمي تفاعلي يقدم نصائح عملية حول الصحة والتغذية والتعليم المبكر والتربية الإيجابية، ويجري توزيعه بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة.

وفي إطار تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية وجودة الحياة الرقمية للأطفال، تنظم «الهيئة»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، سلسلة جلسات وورش عمل تحت شعار «تربية جيل رقمي آمن وذكي»، بمشاركة عدد من الشركات العالمية، مثل «ميتا وإي آند الإمارات ويانغو بلاي».

وأكدت «الهيئة» أن العديد من الأنشطة المجتمعية المتاحة هذا الأسبوع مجانية، فيما تتطلب بعض الفعاليات التسجيل المسبق، داعية الأسر إلى زيارة الموقع الإلكتروني للأسبوع للاطلاع على البرنامج الكامل.