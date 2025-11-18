اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على مواصلة العمل مع جمهورية كوريا بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة العمل مع جمهورية كوريا بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خلال لقائنا اليوم في أبوظبي بحثت مع الرئيس لي جيه ميونغ العلاقات التنموية المتميزة بين بلدينا، والعمل المشترك لدعمها ودفعها إلى الأمام لما فيه الخير والنماء والازدهار لشعبينا».
وأضاف سموه: «الإمارات حريصة على مواصلة العمل مع جمهورية كوريا بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين ويحقق أهداف الشراكة الإستراتيجية الخاصة بينهما».

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

