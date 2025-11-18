فاطمة بنت مبارك تستقبل حرم الرئيس الكوري في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اليوم في أبوظبي، السيدة الأولى كيم هاي كيونغ، حرم رئيس جمهورية كوريا الصديقة، الذي يزور الدولة حالياً.

شهد اللقاء استعراض أواصر الصداقة العميقة بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة، ويقوي أطر التعاون، لا سيما بين المنظمات النسائية فيهما.

واستعرض اللقاء أهمية التعاون في مجالات الأمومة والطفولة والأسرة، وبما يعزز التنمية الاجتماعية، ويثري التجربة المشتركة بين البلدين.

وتطرقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خلال اللقاء، إلى الدور الرئيسي الذي باتت تلعبه المرأة الإماراتية اليوم في دعم وتطوير مسيرة الدولة التنموية، منوهة بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على ترسيخ مكانة المرأة وتمكينها للمساهمة في بناء مستقبل مشرق يليق بطموحات الإمارات وأجيالها القادمة.

وأشارت سموها إلى أن ابنة الإمارات، بفضل هذا النهج الحكيم، وصلت إلى مكانة متميزة على جميع الصعد، لتصبح نموذجاً عالمياً في التمكين والإبداع والقيادة.

وأكدت سموها أن تمكين المرأة في الإمارات ركيزة أساسية في رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة، منوهة بأن المرأة الإماراتية اليوم تسهم بفعالية في صياغة السياسات وتحقيق الإنجازات، بما يعكس التزام الدولة العميق بتوفير الفرص والمناخ الملائم لإبراز قدرات المرأة، وتعزيز دورها الحيوي في المجتمع.

وأشادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الصديقة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يعكس عمق الصداقة، وحرص البلدين على تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بدعم المرأة والأسرة، وأكدت أن تعزيز التعاون المشترك يمثل جسراً لمزيد من الإنجازات التنموية المشتركة التي تخدم شعبي البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتبادل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

من جانبها، أعربت السيدة كيم هاي كيونغ، عن إعجابها العميق بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لتمكين المرأة، وتعزيز مكانتها في المجتمع، مشيدة بالدور الريادي الذي تضطلع به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم الأسرة وتنمية المجتمع.

وقد أقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بهذه المناسبة مأدبة عشاء تكريماً للسيدة كيم هاي كيونغ.

حضر اللقاء والمأدبة عدد من الشيخات والقيادات النسائية والوفد المرافق لحرم فخامة الرئيس الكوري.