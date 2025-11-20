اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة أسامة الشعفار

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة أسامة أحمد الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات والرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدراجات، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

 

