الإمارات.. صوت ثابت لدعم إنهاء الحرب الأهلية في السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

شدد خبراء ومحللون على أهمية التحركات الإماراتية الرامية إلى وقف الحرب في السودان، وإنهاء معاناة ملايين المدنيين، مشيرين إلى أن الدولة منذ اليوم الأول لاندلاع النزاع تسعى إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، عبر الحلول السياسية والحوار، مع رفض قاطع لأي حل عسكري.

وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن الإمارات تدعو بصورة مستمرة إلى حماية المدنيين وإيجاد أفق سياسي، من دون دعم لأي طرف من أطراف النزاع، مؤكدين أن الإمارات تُعد أحد أبرز الأطراف الإقليمية الأكثر نشاطاً في الدعوة إلى التهدئة.

والتزمت الإمارات بدور الوسيط المحايد الذي يدفع نحو الحل السياسي، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية، بعيداً عن الحسابات العسكرية.

حوار وطني

وقال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، الدكتور هيثم عمران، إن الإمارات شددت منذ الأيام الأولى للأزمة السودانية، على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط، والدخول في حوار وطني يضع حداً للمعاناة الإنسانية، وهذا الموقف لم يكن مجرد تصريح دبلوماسي تقليدي، بل استند إلى رؤية أوسع تقوم على أن استمرار الحرب يؤدي إلى تآكل مؤسسات الدولة السودانية، وانهيار مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف عمران، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الإمارات شددت، في جميع المحافل الدولية، من مجلس الأمن إلى اجتماعات الجامعة العربية، على أن حماية المدنيين تمثل أولوية مطلقة، داعيةً إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتوفير الممرات الآمنة للمتضررين، وقد امتدت السياسة الإماراتية تجاه السودان من المستوى السياسي إلى الميدان الإنساني، إذ أرسلت الدولة عشرات الطائرات المحملة بالأدوية والغذاء إلى ولايات سودانية مختلفة، في تأكيد عملي على التزامها بالموقف الإنساني البعيد عن أي مصالح ضيقة.

وأشار إلى أن الملمح الأبرز في السياسة الإماراتية يتمثل في إصرارها على أن الحل في السودان لا يمكن أن يكون عسكرياً، وأن الانتصار الحقيقي هو في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة البلاد وسيادتها، موضحاً أن هذا الطرح يعكس قناعة إماراتية بأن الحروب الأهلية في المنطقة لا تُحسم بالقوة، بل تفتح أبواباً جديدة للفوضى والانقسام، وهو ما يتعارض مع رؤية الدولة للاستقرار الإقليمي والتنمية.

وأوضح عمران أن الإمارات تدعم بقوة كل المبادرات التي تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، سواءً تلك التي أطلقتها السعودية في إطار محادثات جدة، أو الجهود الأفريقية المشتركة، لافتاً إلى أن الإمارات شاركت بفاعلية في الاتصالات الدولية الرامية إلى توحيد القوى المدنية السودانية وتشكيل حكومة انتقالية تُمثل جميع الأطراف، معتبرةً أن ذلك هو الطريق الوحيد لإنقاذ السودان من الانهيار الكامل.

وأفاد بأن هذه المقاربة الدبلوماسية القائمة على الهدوء، وعدم التصعيد، والواقعية السياسية، أكسبت الإمارات احترام العديد من القوى الدولية والإقليمية التي ترى فيها فاعلاً مؤثراً يسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار بدلاً من استغلال الصراعات.

صوت السلام

من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، الدكتور نبيل ميخائيل، أن الإمارات أكدت مراراً أنها لا تنحاز إلى أي طرف في السودان، وأن هدفها الوحيد هو وقف الحرب وإنقاذ المدنيين وإنهاء الأزمة الإنسانية.

وذكر ميخائيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن اتهامات «سلطة بورتسودان» للإمارات تم دحضها من خلال التحقيقات القانونية التي عُرضت أمام محكمة العدل الدولية، حيث لم يُثبت وجود أي دليل على ضلوع الإمارات في دعم أي طرف مسلح، مبيناً أن هذا التطور القانوني أسهم في إعادة الاعتبار للدور الإماراتي، وأكد أن مواقف الدولة تستند إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشار إلى أن الإمارات حافظت على علاقات دبلوماسية متوازنة مع جميع الأطراف السودانية، بما فيها القوى المدنية، مؤكداً أن هذه المرونة السياسية جعلت منها طرفاً موثوقاً يمكن الاعتماد عليه في أي تسوية مستقبلية.

وأفاد ميخائيل بأن التحرك الإماراتي في السودان يمكن قراءته ضمن نهج متكامل تتبعه الدولة في أزمات المنطقة، يقوم على دعم الحلول السياسية التفاوضية، والاستثمار في إعادة الإعمار والتنمية بوصفها مفتاحاً للاستقرار طويل المدى، والسعي إلى تقليل الكلفة الإنسانية للصراعات عبر المساعدات والإغاثة.

وبين أن هذه المقاربة تجلت أيضاً في أدوار الإمارات في اليمن ودول ومناطق أخرى مثل قطاع غزة، حيث حرصت دوماً على الدفع نحو التهدئة وإعادة البناء، مما يجعل تركيزها على السودان استمراراً لسياسة خارجية ترى أن القوة الناعمة والدبلوماسية الهادئة أكثر جدوى من القوة الخشنة في حل النزاعات.