محمد بن راشد: فخورون بوطننا وممتنون لمؤسسي دولتنا

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بفقرات الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 54 الذي أقيم في متحف زايد الوطني.

وقال سموه، على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «فقرات تحمل الفخر.. كلمات من ذهب.. قصة وطن رسمه زايد وإخوانه.. كان ذلك حفل عيد الاتحاد. فخورون بوطننا.. معتزون بمسيرتنا.. ممتنون لمؤسسي دولتنا».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «شكراً لفريق عمل هذا الحفل المميز وعلى رأسهم ابنتي الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.. وكل عام ودولتنا في خير وأمن وأمان وعزة وازدهار».

فقرات تحمل الفخر .. كلمات من ذهب .. قصة وطن رسمه زايد وإخوانه ..

كان ذلك حفل عيد الاتحاد ..

فخورين بوطننا .. معتزين بمسيرتنا .. ممتنين لمؤسسي دولتنا ..

شكرا لفريق عمل هذا الحفل المميز وعلى رأسهم ابنتي الشيخة مريم بنت محمد بن زايد ..

وكل عام ودولتنا في خير وأمن وأمان وعزة… pic.twitter.com/t7ewCFo27c — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 2, 2025

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd)