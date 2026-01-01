انخفاض في درجات الحرارة.. ركنة تسجل 4 درجات مئوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد المركز الوطني للأرصاد، أن أدنى درجة حرارة سجّلتها الدولة صباح اليوم الخميس، في ركنة (العين). وبلغت أقل درجة حرارة مسجلة في الدولة صباح اليوم 4 درجات مئوية.

وقال الأرصاد، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس":"إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 4 درجات مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.