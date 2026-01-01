بالصور.. رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبلت إمارة رأس الخيمة عام 2026 بعرض مذهل للألعاب النارية والطائرات المسيَّرة استمر لمدة 15 دقيقة، وسجلت رقماً قياسياً جديداً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في فئة "أكبر عرض جوي لطائر العنقاء شُكل بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح".

وتم اختيار صورة طائر العنقاء الذي يمثل رمز التجدد والتفاؤل والنهضة احتفاءً بروح التقدم والازدهار والارتقاء إلى آفاق جديدة التي تميز إمارة رأس الخيمة وطموحها لصنع مستقبل مُشرق.

وتم تنظيم العرض بمشاركة 2.300 طائرة مسيَّرة، من بينها 1.000 طائرة مسيّرة متطورة مجهزة بالألعاب النارية والليزر أضاءت أجنحة طائر العنقاء في عرض خلاب أثناء تحليقه فوق واجهة رأس الخيمة البحرية.

وقدّم العرض تشكيلاً مذهلاً آخر للطائرات المسيَّرة بعنوان "الترحيب"، والذي قدّم مشهداً على هيئة إنسان ينهض من البحر بذراعين مفتوحتين، ، معبراً عن روح الإمارة الدافئة والمنفتحة وحفاوة استقبالها للعالم.

وعقب عرض الطائرات المسيَّرة، انطلقت الألعاب النارية في عرضٍ مبهرٍ امتد على طول ستة كيلومترات من جزيرة المرجان إلى منطقة الحمراء، مع العد التنازلي حتى منتصف الليل.

وانطلقت مئات الألعاب النارية في موجات متناسقة على طول الساحل، واستمتع آلاف المتفرجين في منتجعات رأس الخيمة المطلة على الشاطئ وزوار مهرجان ليلة رأس السنة بمجموعة متنوعة من العروض الحية والاحتفالات المبهجة، كما استمتع سكان الإمارة بعرض مبكر للألعاب النارية في كورنيش القواسم أقيم في وقت سابق من الليلة.

وقالت فيليبا هاريسون، الرئيسة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بهذه المناسبة، إن احتفال ليلة رأس السنة في رأس الخيمة يشهد إقبالاً واسعاً من الضيوف عاماً بعد عام، وهو ما يدفعنا إلى تقديم احتفال جامع يشهده أفراد المجتمع وزوار الإمارة.

وأضافت أن تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس يُعد إنجازاً مهماً، مشيرة إلى أن عام 2025 كان حافلاً بالتقدم لرأس الخيمة ، فيما جاءت هذه الليلة تتويجاً للإنجازات واستقبالاً للعام الجديد بروح من التفاؤل والحماس للمستقبل.

وبهذا الإنجاز الجديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تواصل رأس الخيمة تعزيز سجلها الحافل بالعروض التي حطمت الأرقام القياسية، مؤكدةً مكانتها كوجهة عالمية رائدة لاحتفالات رأس السنة المبتكرة.