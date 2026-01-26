نجاح برنامج «التدريب العلاجي بركوب الخيل»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)



تمكن «برنامج التدريب العلاجي بركوب الخيل»، التابع لمركز شرطة الخيالة في القيادة العامة لشرطة دبي، من تأهيل 765 حالة علاجية شملت أطفالاً من أصحاب الهمم والعديد من الحالات الاجتماعية، منذ إطلاق البرنامج.

ونال «برنامج التدريب العلاجي بركوب الخيل» نسبة رضا لدى أولياء أمور المستفيدين وصلت 100%.

وجاء الكشف عن نتائج «برنامج التدريب العلاجي بركوب الخيل» خلال تفقُّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لمركز شرطة الخيالة، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومديري الإدارات وكبار الضباط. واطلع معالي القائد العام، خلال الجولة التفقدية، على جهود مركز شرطة الخيالة، في مناطق الاختصاص، ودورها الداعم لمراكز الشرطة في تعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى أفراد المجتمع.

مؤشرات الأداء

استمع معاليه إلى شرح مفصّل حول أبرز النتائج والإنجازات التي حققها مركز شرطة الخيالة خلال الفترة الماضية، حيث سجّل المركز نسباً مُتقدمة في مؤشرات الأداء، من بينها نسبة السعادة الوظيفية التي بلغت 99.1%، ونسبة التدريب 100%، ونسبة الجاهزية البدنية 81.67%، وحصول مبنى المركز على الشهادة الذهبية «وصول» من بلدية دبي، كمبنى مؤهل لأصحاب الهمم.

وفيما يتعلق بالنتائج الجنائية والأمنية، اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري على جهود دوريات الخيالة في ضبط المركبات المهجورة والمطلوبة جنائياً، ورصد المخالفات المرورية، وإعداد التقارير الأمنية، وتأمين الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وتنفيذ الحملات الأمنية في مختلف مناطق الإمارة، إضافة إلى مشاركة فرق الخيالة في عدد من العمليات الميدانية، بما يعكس كفاءة الدوريات وفاعليتها في الوقاية من الجريمة، وتعزيز الأمن الوقائي.