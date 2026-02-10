الهلال الأحمر يعزّز برامجه الرمضانية داخل الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي استعداداتها لتعزيز برامجها الرمضانية داخل الدولة في عام الأسرة.

وتنفّذ الهيئة، خلال الشهر الفضيل، عدداً من المبادرات المستحدثة هذا العام لتوفير خدمات إضافية للأسر المتعففة والشرائح المستهدفة من برامج رمضان، من ضمنها مبادرة «فطوركم علينا» التي تتضمن توزيع وجبات الإفطار على العاملين بنظام المناوبات في أماكن تواجدهم، والأفراد الذين تتطلب ظروفهم مواصلة عملهم خلال ساعات الإفطار، خاصة في المستشفيات وغيرها من المؤسسات الخدمية الأخرى، إلى جانب إقامة موائد إفطار جماعي في عدد من المطاعم، تفادياً للزحام الذي تشهده خيام الإفطار الرمضانية التي درجت الهيئة على إقامتها في الأماكن العامة والتجمعات السكانية والعمالية، هذا بالإضافة إلى إقامة مناطق محددة لتوزيع وجبات الإفطار الجاهزة بمقر الأمانة العام للهلال الأحمر في أبوظبي ومراكز الهيئة المنتشرة على مستوى الدولة.

وفي محور آخر تنفّذ الهيئة مبادرة «سوق كسوة العيد»، بالتعاون مع عدد من المحالات التجارية، لتوفير كوبونات شراء مخصَّصة للأسر المتعففة والأيتام، تمكّنهم من اختيار ملابس العيد مباشرة من المتاجر المشاركة في المبادرة، وتهدف المبادرة إلى تمكين الأيتام من الإحساس بفرحة العيد، وتعزيز التكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية خلال رمضان شهر التكافل والتراحم.

وبهذه المناسبة قال أحمد ساري المزروعي، الأمين العام للهلال الأحمر، إن برامج رمضان في عام الأسرة الإماراتي، تأتي أكثر تميزاً ومواكبة للتطور الكمي والكيفي الذي تشهده برامج الهيئة في مجالات العمل الإنساني كافة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها ومساندة الخيِّرين والمحسنين، وأضاف: هذا العام أعدت الهيئة عدتها وأكملت استعداداتها مبكراً لاستقبال أفضل الشهور عند الله تعالى، لتعزيز روح التضامن الإنساني من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في أعمالها الإنسانية والخيرية، وفتح الأبواب أمام مساهمات المحسنين وأياديهم البيضاء الممتدة إليها في السر والعلن، داعمة ومساندة من أجل نيل رضى الرحمن والفوز بنفحات شهر رمضان.

وللوقوف على التجهيزات التي تجريها الهيئة لاستقبال شهر رمضان، قام عمير محمد المهيري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في الهلال الأحمر، بزيارات ميدانية لعدد من مراكز الهيئة في الدولة، تعرّف خلالها على الترتيبات والخطط التي وضعتها تلك المراكز لتنفيذ برامجها الرمضانية على الوجه الأفضل، وقدّم المهيري شرحاً للمسؤولين بتلك المراكز حول آلية تنفيذ مبادرات الهيئة الرمضانية الجديدة.

وأكد المهيري حرص الهلال الأحمر الدائم على ترقية وتعزيز برامج الهيئة على الساحة المحلية، وتبنّي المبادرات التي تفي بالاحتياجات الإنسانية للشرائح المستهدفة من برامج الهلال الأحمر داخل الدولة، وقال: إن الهيئة تعمل بكل جدٍّ ومسؤولية لمواكبة المستجدات الإنسانية على الساحة المحلية وتخطيط البرامج التي تساند الأسر المتعففة وأصحاب الحاجات على مواجهة الظروف المعيشية، مشيراً إلى أن مراكز الهيئة على مستوى الدولة تبذل قصارى جهدها لترقية البرامج وتحسين الخدمات للفئات التي تستهدفها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.