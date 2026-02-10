ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي يكون الموج خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:50، والجزرالأول عند الساعة 15:24.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 20:13، والجزر الأول عند الساعة 1:20 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

