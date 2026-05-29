الإمارات وإسواتيني توقّعان مذكرة للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول

ابوظبي - سيف اليزيد - وقعت دولة العربية المتحدة ومملكة إسواتيني، مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات الدخول.
وقع المذكرة من جانب دولة الإمارات معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومن جانب مملكة إسواتيني صاحبة السمو الملكي الأميرة لينديوي، وزيرة الداخلية.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة إسواتيني، وتسهيل حركة التنقل بين البلدين، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأكد الجانبان أن توقيع المذكرة يعكس حرص البلدين الصديقين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة.

محمد يوسف

