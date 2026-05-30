30 ألفاً شاركوا في فعاليات العيد العمالية بدبي

30 مايو 2026 00:53

دبي (الاتحاد)

تحت مظلّة وزارة الداخلية، نظم مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات بدبي والإدارة العامة لمراكز الشرطة، سلسلة من فعاليات العيد العمالية في 4 مناطق تمثلت في السطوة، والقوز، وجبل علي، والمحيصنة، وتحت شعار «نحتفل بالعيد معاً»، وذلك خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في مبادرة مجتمعية وإنسانية هدفت إلى مشاركة فئة العمال فرحة العيد وتعزيز قيم التلاحم والتسامح والتعايش التي تنتهجها الإمارات.

وشهدت الفعاليات حضوراً جماهيرياً كبيراً تجاوز 30 ألف شخص من مختلف الجنسيات والثقافات، في أجواء احتفالية مميزة عكست روح المحبة والتقارب بين أفراد المجتمع، فيما تضمّنت الفعاليات برامج متنوعة لبّت اهتمامات جميع الحضور وأسهمت في إسعادهم.

وانطلقت الفعاليات بعروض موسيقية وطنية وحماسية قدمتها الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وسط تفاعل واسع من الجمهور، أعقبها عروض قدمتها إدارة التفتيش الأمني K9 التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واستعرضت من خلالها مهارات الكلاب البوليسية الميدانية والأمنية الاحترافية.

كما شهدت الفعاليات تواجد المركبة العمالية التابعة للإدارة العامة لحقوق الإنسان، والتي قدمت خدمات توعوية وإرشادية للعمال، إلى جانب التعريف بالخدمات والمبادرات الإنسانية التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مفاهيم الأمن المجتمعي والسعادة بين مختلف فئات المجتمع.

وتنوعت الفعاليات في المناطق الأربع للفعاليات لتشمل مسابقات رياضية وترفيهية وثقافية، من أبرزها مسابقات شد الحبل والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم، إضافة إلى مسابقات تفاعلية على المسرح، وتوزيع الجوائز والهدايا والقسائم الشرائية، وسط أجواء مليئة بالفرح والسعادة.

وفي منطقة القوز، شهدت الفعاليات إقبالاً واسعاً على الأنشطة الرياضية والمسابقات الجماعية التي عزّزت روح التعاون والعمل الجماعي بين المشاركين، فيما تميّزت فعاليات منطقة جبل علي بالعروض الترفيهية والثقافية المتنوعة، التي استهدفت مختلف الجنسيات، إلى جانب الفقرات الفنية التي لاقت استحسان الجمهور.

أما في منطقة المحيصنة، فقد حظيت البرامج التوعوية والصحية بتفاعل كبير من الحضور، حيث تم تقديم نصائح وإرشادات توعوية تهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة وجودة الحياة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات رياضية وترفيهية شهدت مشاركة واسعة من العمال.

وفي منطقة السطوة، سادت الأجواء الاحتفالية المميزة التي عكست روح العيد، حيث تفاعل الحضور مع العروض الموسيقية والفقرات المجتمعية والمسابقات المختلفة، في صورة جسدت قيم الألفة والمحبة والتعايش التي يتميز بها مجتمع الإمارات. كما شهدت الفعاليات في منطقة السطوة تكريم الشركاء الخارجيين تقديراً لجهودهم وتعاونهم المستمر في دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، ودورهم الفاعل في إنجاح الفعاليات وتحقيق أهدافها.

وأكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن هذه المبادرات تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم الإنسانية والتسامح والتلاحم المجتمعي، وحرصها على إسعاد جميع فئات المجتمع، خاصة فئة العمال الذين يمثلون شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والنجاح التي تشهدها الدولة. وقالت: «نسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز الروح الإيجابية ونشر السعادة بين العمال ومشاركتهم فرحة العيد، تقديراً لعطائهم وجهودهم الكبيرة، كما نؤمن بأن المناسبات والأعياد تمثل فرصة مهمة لتعزيز التقارب الإنساني وترسيخ قيم المحبة والتعايش بين الجميع».

وأضافت: «ملتقى صوتك مسموع يجسّد اهتمامنا بالاستماع إلى أفراد المجتمع والتعرف على احتياجاتهم وملاحظاتهم بشكل مباشر، بما يسهم في تطوير المبادرات والخدمات المجتمعية وتعزيز جودة الحياة في مختلف المناطق». وأشادت بوحجير بجهود جميع الجهات المنظمة والشركاء والمتطوعين الذين أسهموا في إنجاح الفعاليات، مؤكدةً أن مجلس الروح الإيجابية سيواصل إطلاق المبادرات المجتمعية التي تعزز السعادة وترسّخ روح العطاء والتسامح والتلاحم المجتمعي في مختلف المناسبات.

وخلال الفعاليات، تم تنظيم ملتقى «صوتك مسموع» في منطقة السطوة، بهدف الاستماع إلى ملاحظات سكان المنطقة وآرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات والمبادرات المجتمعية، في خطوة تعكس حرص الجهات المنظمة على تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع وترسيخ ثقافة الشراكة المجتمعية، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة والسعادة للسكان.

وتضمّنت الفعاليات أركاناً ترفيهية وثقافية وتوعوية، إلى جانب توزيع الوجبات والضيافة والهدايا التذكارية على الحضور، ما أسهم في رسم البسمة على وجوه المشاركين وإدخال أجواء البهجة والسرور عليهم خلال أيام العيد.