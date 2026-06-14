شما بنت محمد: الاستثمار في الإنسان ركيزة كل تنمية حقيقية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبلت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في مجلسها في إمارة أبوظبي، أمس الأول، وفداً من القيادات النسائية في شركة الدار العقارية، لبحث آفاق التعاون المشترك، وبناء شراكة استراتيجية مستدامة بين شركة الدار العقارية ومؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بما يدعم المبادرات الثقافية والمجتمعية، ويعزز قيم المسؤولية المجتمعية، وبناء القدرات.

ورحبت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بالوفد الزائر، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان يظل الركيزة الأساسية لكل تنمية حقيقية، كما يحرص دائماً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأن الشراكات بين المؤسسات الوطنية تمثل أحد المسارات المهمة لإطلاق مبادرات نوعية تسهم في ترسيخ الوعي، وتعزيز جودة الحياة، وتمكين الكفاءات الوطنية من المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

وأشادت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بالدور الريادي الذي تضطلع به المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، مثمنةً ما تقدمه شركة الدار العقارية من نماذج ملهمة في تمكين القيادات النسائية، وإشراكها في قيادة المبادرات المؤسسية والمجتمعية والتنموية.

وتناول اللقاء عدداً من المبادرات والبرامج التي تنفذها شركة الدار العقارية في مجالات تطوير بيئة العمل والمشاركة المجتمعية، كما بحث الجانبان فرص التعاون تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم، تفتح المجال أمام برامج مشتركة في الثقافة والمعرفة، والتنمية المجتمعية، والتدريب، ودعم المواهب، وتبادل الخبرات المؤسسية.

وشملت مجالات التعاون المقترحة رعاية أصحاب المواهب والإبداعات من منتسبي شركة الدار العقارية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في المبادرات والمشروعات الثقافية والاجتماعية التي تنظمها مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، بما يسهم في اكتشاف الطاقات الواعدة، وصقل مهاراتها، وتحويلها إلى قصص نجاح ملهمة.

مجلس للقراءة والحوار الثقافي

كما ناقش الجانبان تأسيس مجلس للقراءة والحوار الثقافي ينبثق من مجلس شما للفكر والمعرفة، ليكون منصة فاعلة لتعزيز ثقافة القراءة، وترسيخ الحوار البناء، وتنمية الممارسات المعرفية داخل بيئة العمل، بما يدعم الحضور الثقافي والفكري للموظفات.

وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي، بحث اللقاء إطلاق برامج توعوية وتثقيفية موجهة إلى الأسرة والمجتمع في مرافق ياس التابعة لشركة الدار العقارية، تستهدف الموظفين والمتعاملين، وتسهم في نشر الثقافة الأسرية والاجتماعية، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع.

كما استعرض اللقاء فرص التعاون مع مركز رؤية المستقبل للتدريب لتقديم برامج تدريبية ومهنية متخصصة، تسهم في تطوير المهارات الفردية والاجتماعية للعاملين، وفق أفضل الممارسات والمعايير التدريبية المعتمدة.

وتم التوافق على تعزيز المشاركة المشتركة في الفعاليات الوطنية والمجتمعية، وإحياء المناسبات المختلفة، وتبادل الخبرات والزيارات المؤسسية، بما يعزز قيم التكامل والتعاون، ويحقق أثراً مستداماً في المجتمع.

وتطرق اللقاء كذلك إلى دعم المبادرات التعليمية والأنشطة المجتمعية التي تنفذها جمعية أجيال المستقبل، وتوسيع نطاق الاستفادة منها داخل المؤسسات التعليمية التابعة لشركة الدار العقارية، بما يرسخ ثقافة التعلم المستمر، وينمي روح العمل التطوعي لدى الأجيال الناشئة.

تفعيل البرامج الثقافية

في ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية تفعيل البرامج الثقافية والتطوعية والتوعوية التي تقدمها مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والعمل على توسيع نطاق الاستفادة منها في مختلف إدارات ومرافق شركة الدار العقارية، بما يعزز الأثر المجتمعي الإيجابي، ويدعم توجهات دولة الإمارات في بناء مجتمع المعرفة، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.