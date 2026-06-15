حمدان بن زايد: نسأل الله أن يجعل العام الهجري الجديد عاماً مباركاً

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، عن الأماني بأن يكون العام الهجري الجديد، عاماً مباركاً.

وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في مستهل العام الهجري الجديد 1448هـ، نسأل الله أن يجعله عاماً مباركاً تتحقق فيه الطموحات، وتتواصل فيه مسيرة الخير والعطاء في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «نسأله سبحانه أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، ويوفق الجميع لما فيه الخير والتقدم، وأن يكون هذا العام حافلاً بالسلام والبركة والإنجازات المتواصلة».