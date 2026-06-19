«التعليم والمعرفة»: استراتيجيات جديدة لتطوير التعليم الخاص في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، عن أولوياتها للمرحلة المقبلة في قطاع التعليم الخاص بالإمارة، بما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في إعداد أجيال واثقة، متمسكة بهويتها الوطنية، وقادرة على مواكبة المتغيرات وقيادة مسارات الابتكار والتقدم التكنولوجي.

ويرتكز هذا التوجه على بناء منظومة تعليمية أكثر جاهزية للمستقبل، تُمكّن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات والقيم اللازمة للنجاح في عالم سريع التحول، ويستند إلى 4 أولويات رئيسة تشمل: «تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، ودعم صحة الطلبة وسلامتهم وجودة حياتهم، وتنمية مهارات المستقبل، وتعزيز منظومة تعليمية شاملة وعالية الجودة، ترتكز على كفاءة المعلمين وتميزهم».

كما تهدف هذه الأولويات إلى إعداد الطلبة بشكل شامل، بما يعزز جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية، وينمّي لديهم الثقة والمسؤولية والقدرة على الإسهام الإيجابي في الأسرة والمجتمع.

وشارك معالي محمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، هذه الأولويات خلال فعالية «لقاء مديري المدارس الخاصة»، الذي جمع أكثر من 220 مديراً ومديرة مدرسة خاصة في الإمارة، ضمن منصة حوارية تعزز التواصل والتكامل مع المجتمع التعليمي.

وتضع الدائرة تعزيز الهوية الوطنية في صدارة أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية شعوره بالانتماء والمسؤولية.

ومن خلال مبادرات تعليمية وتربوية متنوعة، تعمل الدائرة على تعزيز ارتباط الطلبة بثقافة دولة الإمارات وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بين هذه المبادرات، يبرز برنامج «وطني إبداعي» كمنصة تتيح للطلبة التعبير عن أفكارهم وقيمهم الوطنية من خلال أعمال إبداعية ذات معنى وأثر.

وفي إطار البرنامج، أطلقت الدائرة في أبريل 2026 مبادرة «تحية لخط الدفاع الأول»، التي مكّنت الطلبة من التعبير عن تقديرهم لمن يحمون الوطن ويخدمونه من خلال أعمال فنية وقصائد وعروض أدائية ومشاركات إبداعية متنوعة.

وفي محور صحة الطلبة وسلامتهم وجودة حياتهم، تعمل الدائرة على دعم أنماط الحياة الصحية داخل المدارس، وتشجيع التغذية المتوازنة والنشاط البدني، وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للطلبة، بما ينعكس إيجاباً على نموهم الأكاديمي والشخصي.

وتشمل هذه الجهود تحديث السياسة الغذائية المدرسية في الإمارة، وتعزيز ممارسة النشاط البدني داخل البيئة المدرسية، وتوسيع فرص المشاركة الرياضية من خلال إتاحة فرص كالمشاركة في بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات، إلى جانب دعم المسارات الرياضية المتقدمة عبر مبادرات مثل برنامج «All-Stars».

أما في محور مهارات المستقبل، تولي الدائرة اهتماماً خاصاً بتعزيز القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتحصيل الأكاديمي، وتمكين الطلبة من بناء مسارات مستقبلية أكثر نجاحاً. وتدعم الدائرة المدارس من خلال أدوات تقييم تعليمية وتطبيقية، تسهم في تحسين مخرجات القراءة، إلى جانب تنمية مهارات الجاهزية للحياة والثقافة المالية، بما يعزز استعداد الطلبة لمسؤولياتهم المستقبلية داخل الأسرة والمجتمع.

وتواصل الدائرة تعزيز جاهزية الطلبة والمعلمين للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية.

ويرتكز هذا التوجه على نهج يضع الإنسان في صميم توظيف التكنولوجيا، ويرسخ الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع القيم الوطنية والثقافة المحلية.

وفي إطار توجهها لتطوير الكفاءات التعليمية، تواصل الدائرة ترسيخ معايير وأطر واضحة للتميز المهني، والاحتفاء بالمعلمين المتميزين وتقدير إنجازاتهم.

وشكّل لقاء مديري المدارس الخاصة، منصة للحوار المباشر مع قادة القطاع التعليمي، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المرحلة المقبلة، بما يؤكد نهج دائرة التعليم والمعرفة القائم على الشراكة والتواصل المستمر مع المدارس، باعتبارها شريكاً أساسياً في رسم مستقبل التعليم الخاص في أبوظبي.