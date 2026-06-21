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«الفارس الشهم 3» تواصل دعم غزة بقوافل مساعدات تحمل 786 طناً من المواد الإغاثية

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  • «الفارس الشهم 3» تواصل دعم غزة بقوافل مساعدات تحمل 786 طناً من المواد الإغاثية 1/2
  • «الفارس الشهم 3» تواصل دعم غزة بقوافل مساعدات تحمل 786 طناً من المواد الإغاثية 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل دولة العربية المتحدة، من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث دخلت خلال هذا الأسبوع 5 قوافل مساعدات تضم 64 شاحنة محمّلة بـ 786 طناً من الطّرود الغذائية ومستلزمات الإيواء.
ويواصل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش تجهيز وإرسال المساعدات الإغاثية بصورة مستمرة، وفق منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين داخل القطاع.

وتأتي هذه القوافل ضمن الجهود المتواصلة التي تنفّذها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة المتضررين في قطاع غزة، عبر توفير الاحتياجات الأساسية ودعم الأسر الفلسطينية في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

ويجري إدخال المساعدات بالتنسيق مع الجهات المصرية، بما يسهم في استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الميدانية.

وتؤكد عملية «الفارس الشهم 3» التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتجسيد نهجها الإنساني الراسخ في مدِّ يد العون للمحتاجين والمتضررين، من خلال تقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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