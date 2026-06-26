ميديكلينيك الشرق الأوسط تحصد خمس جوائز تقديراً للتميّز في الرعاية الصحية و الذكاء الاصطناعي والاستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - حصدت ميديكلينيك الشرق الأوسط، إحدى أبرز مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خمس جوائز عالمية ضمن برنامج جوائز مجموعة دبي للجودة، شملت الجوائز العالمية للتميّز الطبي لكل من ميديكلينيك مستشفى بارك فيو وميديكلينيك مستشفى ويلكير وميديكلينيك مستشفى المدينة، إلى جانب الجائزة العالمية للذكاء الاصطناعي والجائزة العالمية للاستدامة.



ويعكس هذا التكريم التزام ميديكلينيك الشرق الأوسط المستمر بتقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة تتمحور حول المريض في جميع منشآتها. ومن خلال وضع المرضى في صميم كل ما تقوم به، تواصل ميديكلينيك الاستثمار في التميّز الطبي والابتكار والاستدامة بهدف تحسين النتائج الصحية للمرضى، والارتقاء بتجربتهم، وتلبية الاحتياجات الصحية المتغيرة للمجتمعات التي تخدمها.



وبالنسبة للمرضى والمجتمعات، يترجم هذا الالتزام إلى رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، ونتائج علاجية أفضل، وخدمات صحية تتطور باستمرار لمواكبة الاحتياجات المتغيرة. كما يعكس هذا التكريم الجهود المتميزة للفرق متعددة التخصصات في مختلف أنحاء المؤسسة، والتي تسهم بخبراتها وتفانيها في تحسين تجربة المرضى ونتائج الرعاية الصحية يوماً بعد يوم.

وتُكرّم هذه الجوائز المؤسسات التي تحقق إنجازات بارزة في مجالات جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والذكاء الاصطناعي والاستدامة.

وتُمنح الجوائز العالمية للتميّز الطبي تقديراً للتميّز في جودة الرعاية والأداء السريري، فيما تُمنح الجائزة العالمية للذكاء الاصطناعي للمؤسسات التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مؤثرة وتسهم في إحداث تحول مؤسسي مدعوم بهذه التقنيات. أما الجائزة العالمية للاستدامة فتكرّم المؤسسات التي تحقق أثراً ملموساً وقابلاً للقياس في مجالات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

وعن هذا الإنجاز قال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: "تعكس هذه الجوائز التزام وخبرة وروح العمل الجماعي لدى زملائنا في مختلف أنحاء ميديكلينيك الشرق الأوسط، وحرصهم المستمر على تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة لمرضانا.



نواصل في ميديكلينيك الشرق الأوسط التركيز على بناء نماذج أعمال قوية تدعم الممارسات الطبية الأخلاقية، وتسهم في تحسين نتائج الرعاية الصحية للمرضى، وتعزيز الابتكار، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة بشكل مستدام. ونفخر بأن تحظى هذه الجهود بالتقدير".

تعمل ميديكلينيك الشرق الأوسط مع المؤسسات الأكاديمية والشركاء الاستراتيجيين للمساهمة في تطوير جودة الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع. ومن خلال الاستثمار المستمر في كوادرها وخدماتها وقدراتها.

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