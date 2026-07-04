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"ديوا" توفر 46 نقطة شحن كهربائية بمقرها الذكي دعما للتنقل الأخضر

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"ديوا" توفر 46 نقطة شحن كهربائية بمقرها الذكي دعما للتنقل الأخضر

ابوظبي - سيف اليزيد - وفَّرت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، 46 نقطة شحن للمركبات الكهربائية، ضمن مبادرة "الشاحن الأخضر"، في مقرها الرئيسي الجديد مبنى "الشراع"، الذي يُعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة عالمياً، حيث خُصصت 40 نقطة للموظفين و6 نقاط للزوّار.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه الخطوة تُجسِّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل الاستدامة إلى أسلوب حياة، وتدعم استراتيجيات الدولة للحياد المناخي والتنقل الأخضر لخفض الانبعاثات الكربونية.

يُذكر أن إجمالي نقاط الشحن في دبي بلغ 2,223 نقطة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بفضل الإطار التنظيمي الذي أرسته الهيئة لتعزيز حلول التنقل المستدام.

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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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