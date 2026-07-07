محمد بن راشد يطلق الدورة الجديدة من جائزة دبي للقرآن الكريم

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، الدورة الجديدة من جائزة دبي للقرآن الكريم.

وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «بحمد الله وتوفيقه، نُطلق اليوم الدورة الجديدة من جائزة دبي للقرآن الكريم.. نبحث عن أجمل الأصوات القرآنية في العالم.. لنحتفي بهم.. ونصلّي خلفهم.. ونكرّمهم في شهر رمضان المبارك القادم بإذن الله. كلام الله نور وهدى ورحمة. نحتفي بحفّاظه منذ 29 عاماً، وسنبقى بإذن الله مستمرين على هذه السيرة والمسيرة.. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال».

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) This is a Twitter Status