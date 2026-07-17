ولي عهد الفجيرة: تمكين الناشئة بالعلوم والمعارف

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تمكين الناشئة بالعلوم والمعارف التقنية والفكرية، وتعزيز قدراتهم الذهنية، بما يسهم في إعداد جيل متمكن قادر على الإبداع والتميّز، ودعم مسيرة التنمية في الإمارة.

جاء ذلك، خلال حضور سموه حفل ختام مبادرة «تحدّي الحساب الذهني»، الذي أُقيم في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة 200 طالب وطالبة من مدارس الإمارة، بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم.

وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للمبادرات التعليمية النوعية التي تُعنى بتطوير قدرات الناشئة، وتنمية مهاراتهم، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، بما يعزز جودة مخرجات التعليم في الإمارة، وتنافسيته على مستوى الدولة.

وشهد سموه جانباً من منافسات الطلبة، واطّلع على مستوياتهم في أداء التحديات، كما كرم سموه أصحاب المراكز الأولى، مثمناً جهود الجهات المنظمة والكوادر التعليمية وأولياء الأمور في إنجاح المبادرة، وتحقيق أهدافها.

وانطلقت مبادرة «تحدي الحساب الذهني» بهدف تنمية مهارات الحساب الذهني لدى طلبة مدارس الفجيرة، وتعزيز قدراتهم على سرعة التفكير والتركيز والتحليل، وإيجاد بيئة تعليمية تنافسية تسهم في اكتشاف المواهب وصقلها، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار في الميدان التربوي.

حضر الحفل، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومحمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين ومدراء الجهات التعليمية والتربوية في الإمارة، إلى جانب أولياء أمور الطلبة المشاركين.