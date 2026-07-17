عمار بن حميد: الإعلام الحكومي شريك أساسي في مسيرة التنمية

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، واطّلع على سير العمل وأبرز إنجازات المكتب وخططه ومشاريعه الرامية إلى تطوير منظومة الاتصال الحكومي، وتعزيز حضور الإمارة في المشهد الإعلامي، وتوثيق مسيرتها ومنجزاتها. وكان في استقبال سموه، أحمد سعيد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي بالإنابة، وعدد من مسؤولي وموظفي المكتب.

وتفقَّد سموه أقسام المكتب ووحداته التحريرية والفنية، وتعرّف إلى آليات إعداد الأخبار والتقارير والمحتوى المرئي والرقمي، وتنسيق التغطيات الإعلامية للفعاليات والأنشطة الرسمية، وإدارة المحتوى الموجَّه إلى وسائل الإعلام والمنصات الرقمية. واستمع سموه إلى شرح حول إنجازات المكتب وخططه ومشاريعه، وجهوده في تطوير أدوات العمل، ورفع كفاءة التغطيات الإعلامية.

كما استمع سمو ولي عهد عجمان إلى شرح حول مشروع إنشاء أرشيف متكامل للإمارة، يجمع الأخبار والصور والمواد المرئية والوثائق المرتبطة بالمناسبات الرسمية والمراحل التنموية التي شهدتها عجمان. وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بما لمسه خلال الزيارة من تنظيم مهني وتكامل بين فرق العمل، مثمِّناً جهود العاملين في المكتب الإعلامي ودورهم في إبراز منجزات الإمارة وتعزيز التواصل بين الحكومة والمجتمع، وأكد أن الإعلام الحكومي شريك أساسي في مسيرة التنمية، ومسؤوليته لا تقتصر على نقل الأخبار، بل تمتد إلى تقديم المعلومة الدقيقة، وشرح السياسات والمبادرات، وبناء الثقة مع الجمهور.