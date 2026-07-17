«علوم وتكنولوجيا الفضاء» يطوّر القمر الاصطناعي «SEO»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة عن مشروع القمر الاصطناعي «SEO»، وذلك بالتزامن مع وصول المهمة إلى مراحل متقدمة من التطوير، ضمن جهود المركز المستمرة لتنفيذ مشاريع فضائية وطنية بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء.

تسهم المهمة في تعزيز بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء من خلال التعاون العلمي والتقني مع شركاء دوليين من جمهورية الصين الشعبية، مما يسهم في تطوير الكفاءات الإماراتية وتعزيز الخبرات الوطنية في مجالات علوم وهندسة الفضاء، كما تسهم المهمة في دعم أهداف التنمية المستدامة عبر توظيف التقنيات الفضائية في خدمة التنمية والابتكار.

وقال المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: تأتي مهمة «SEO» ضمن استراتيجية دولة الإمارات الهادفة إلى التوسع في المشاريع الفضائية الوطنية، وتطوير البنية التحتية الفضائية، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة في قطاع الفضاء العالمي.

وقال الدكتور نبيل محمد البستكي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات: «نفخر بالإعلان عن مهمة (SEO)، والتي تمثل خطوة ممتدة لمسيرة المركز نحو تطوير مشاريع فضائية وطنية تسهم في دعم الاستدامة وبناء القدرات الوطنية.