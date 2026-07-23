نهيان بن مبارك: الإمارات بلغت أعلى مراتب التطور.. ونموذج في النهضة والتقدم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

عبّر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، عن سعادته بما تضمنه البرنامج التدريبي لرواد الهوية الوطنية من المنطلقات الوطنية والمعرفية، حيث ركّز البرنامج على تحليل جوانب وأبعاد المسيرة المظفّرة لدولتنا العزيزة، التي بلغت أعلى مراتب التطور، وأصبحت مثالاً في النهضة والتقدم والأمان والاستقرار، ونموذجاً في تعزيز الأخوة والتعايش والتضامن والسلام، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن الإمارات تسير إلى الأمام بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات الكريمة من صاحب السمو رئيس الدولة، فهو القائد الذي يؤمن بقدرات وطاقات أبناء وبنات الوطن، ويسعى دائماً لتمكينهم من المشاركة الواسعة والفعّالة في مجالات الحياة كافة، بما يحمله لهم من ثقة في قدراتهم، وتوقعات عالية في قدرتهم على الأداء والإنجاز، وتعبئة جهود الجميع من أجل تحقيق كل الأهداف.

جاء ذلك، في كلمة معاليه التي ألقاها خلال اللقاء السنوي برواد الهوية الوطنية من طلاب الجامعات الإماراتية على مستوى الدولة في جامعة أبوظبي أمس، وذلك ضمن أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن بالجامعات، كما قام بتكريم المدربين والمشرفين المتميزين، إضافة إلى عدد من المانحين والشركاء. حضر اللقاء المفتوح رؤساء ومديرو الجامعات المشاركة في البرامج الصيفية، وعفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن.

وأكد معاليه أن البرنامج التدريبي لروّاد الهوية الوطنية في الجامعات والكليات، يجسّد رسالة صندوق الوطن في تمكين أبناء وبنات الإمارات، ليكونوا نموذجاً حياً لقيم الهوية الوطنية، بما تحمله من قدرة على العطاء والإنجاز، وما تفيض به من مشاعر صادقة في حب الوطن، والحرص على تقدمه، وصون مصالحه وتحقيق أهدافه، معرباً عن اعتزازه بما لمسه لدى المشاركين من فخر عميق بالانتماء إلى دولة الإمارات، وهذا الانتماء يتجسّد في العمل الجاد والجهد المخلص، وفي الولاء الصادق لقيادة الدولة، والالتزام بأهدافها، والاعتزاز بالعقيدة، والثقة بالنفس، والوعي بالمسؤولية، والانفتاح على الآخرين، ومواكبة التطورات العالمية، إلى جانب النظرة الواثقة إلى المستقبل الزاهر الذي ينتظر الإمارات.

ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو رئيس الدولة، معرباً عن بالغ تقديره لرؤيته الثاقبة لمستقبل الإمارات، ولجهوده المتواصلة في تحقيق التنمية الشاملة، وصون أمن الوطن، وحماية المجتمع، وتعزيز الإنجازات الوطنية، والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً وتميّزاً.

وأكد معاليه أن البرنامج التدريبي تم تصميمه لطلاب الجامعات المشاركين في البرامج الصيفية لصندوق الوطن، موضحاً حجم الفرص الواعدة التي تتمتع بها الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة تستند إلى تاريخ مجيد يمثل رصيداً دائماً لمواصلة البناء والإنجاز، وإلى قيادة حكيمة تمتلك رؤية مستقبلية وشجاعة في الاستعداد للمتغيرات، إضافة إلى بنية تحتية متطورة، ونهضة عمرانية متميزة، ونظام تعليمي متقدم، ومنظومة صحية شاملة، ورؤية واضحة لرفع الإنتاجية، وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكداً أن مسيرة الإمارات تقوم على قيم الوفاق والوئام والتكافل، وترفض العنف والعدوان، وتتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة بعيداً عن الشعارات المضلّلة أو الأفكار الدخيلة، كما تتمتع ببيئة عالمية جاذبة للتجارة والاستثمار، إلى جانب سياسة خارجية تتّسم بالواقعية والاتزان، تحافظ على استقلال القرار الوطني، وتدعم قضايا الحق والعدل والسلام، وتعزّز علاقات الأخوة والصداقة والعمل المشترك مع مختلف دول العالم.

وأشار معاليه إلى أن هذه المنجزات تشكّل ركائز أساسية للهوية الوطنية، وتعزّز الثقة بأن دولة الإمارات تمضي بثبات على الطريق الصحيح، في ظلّ القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة. واستعرض معاليه أبرز المقومات التي جعلت من الإمارات نموذجاً رائداً في العطاء والإنجاز، موضحاً أن الهوية الوطنية الإماراتية تمثّل امتداداً أصيلاً ومبدعاً للحضارة العربية الإسلامية، بما تحمله من منظومة متكاملة من القيم والتقاليد التي شكّلت ولا تزال تشكل الإطار الحضاري للمجتمع الإماراتي في الماضي والحاضر والمستقبل.

وأكد معاليه اعتزاز الإمارات بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أسّس دولة عصرية قائمة على التقدم والرخاء والاستقرار، ورسّخ علاقة متينة بين القيادة والشعب، تقوم على الثقة والمحبة والتلاحم، حيث تمتلك القيادة حكمة الرؤية وعبقرية التنظيم، بينما يمتلك الشعب القدرة على تحويل هذه الرؤية إلى إنجازات متواصلة من خلال العمل والعزيمة والإخلاص، موضحاً أن المحافظة على استدامة مسيرة التنمية تبدأ بالاعتزاز بالهوية الوطنية وما تتضمنه من قيم ومبادئ راسخة، إلى جانب دورها في تمكين الإنسان وتنمية قدراته على الإبداع والتميّز والتفوق في مختلف المجالات.

وأشار معاليه إلى أن ما يتعلمه الجميع يومياً من صاحب السمو رئيس الدولة، يؤكد أن الهوية الوطنية هي هوية للبناء والتعمير، والطموح، وإعلاء شأن الوطن، وإطلاق الطاقات الكامنة لدى أبناء وبنات الإمارات، مؤكداً أنها تمثل ثروة قومية تستوجب الحفاظ عليها ورعايتها بصورة دائمة، ولفت معاليه إلى أن الهوية الوطنية تمنح أولوية قصوى لمبدأ تحمل المسؤولية، باعتباره الأساس في إعداد أجيال قادرة على تلبية تطلعات المجتمع.

وأهدى ممثلون عن أكثر من 850 طالباً من «رواد الهوية الوطنية» بالجامعات النموذج الأول من «صندوق الأسرة» الذي يجسِّد ما تم التدريب عليه لمدة 3 أسابيع فيما يتعلق بدور الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية، إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، تقديراً لدوره في رعاية برامج رواد الهوية الوطنية بالجامعات، ودعمه لتمكين شباب الوطن في مختلف المجالات. وتكمُن فكرة «صندوق الأسرة» في أنه يضم كل ما يتعلق بالهوية والأسرة، ويمكن أن يمارسه كل فرد فيها من أجل الحفاظ على قيمه وهويته، ويركّز على القيم الأسرية، وأهمية التواصل بين الأجيال والأسر الإماراتية، ويضم عدداً من القيم والأسس التي تقوم عليها الأسرة، وتستطيع من خلالها القيام بأدوارها المختلفة.

من جانبه، أعرب الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، عن بالغ سعادته باستضافة الجامعة للقاء السنوي المفتوح لبرنامج «رواد الهوية الوطنية»، الذي يجمع نخبة من طلبة الجامعات الإماراتية، مؤكداً أن الجامعة تفخر بالتعاون مع صندوق الوطن في المبادرات، التي تستثمر في الإنسان الإماراتي، وتسهم في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية لدى الشباب. وأضاف: «خالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على رؤيته الملهمة وقيادته لهذه المبادرات الوطنية الرائدة، التي تجعل من الهوية الوطنية مشروعاً عملياً لبناء الإنسان، وترجمةً حقيقية لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل». وفي ختام الحفل، كرَّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، القيادات الجامعية والمشرفين والمدربين على الجهود المتميزة التي بذلوها على مدار 3 أسابيع.