شرطة دبي تدعو إلى اتباع إرشادات الحفاظ على المُقتنيات في الشواطئ

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

دعت القيادة العامة لشرطة دبي، أفراد المجتمع ومرتادي الشواطئ إلى اتباع مجموعة من الإرشادات، التي تسهم في الحفاظ على مقتنياتهم الشخصية وممتلكاتهم خلال قضاء أوقاتهم على الشواطئ، وذلك في إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي الأمني.

وأكدت شرطة دبي، أهمية عدم ترك المقتنيات الشخصية دون مراقبة، والحرص على حفظ الهواتف المحمولة والمحافظ والمجوهرات والمبالغ المالية في أماكن آمنة، مع تجنب اصطحاب المقتنيات الثمينة غير الضرورية إلى الشاطئ، والتأكد من إغلاق المركبات بإحكام وإغلاق النوافذ قبل مغادرتها.

ونوهت شرطة دبي إلى إمكانية الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مُخالف للقانون عبر تطبيق «عين الشرطة» أو من خلال الاتصال على الرقم 901، داعيةً مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بالإرشادات والاستمتاع بأوقاتهم.