طقس صحو واحتمال تكون سحب ركامية شرقاً غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:31 والمد الثاني 04:29، والجزر الأول عند الساعة 09:55 والجزر الثاني عند الساعة 22:23.

بحر عمان خفيف الموج أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعه 12:30 والمد الثاني 01:35، والجزر الأول عند الساعة 19:10 والجزر الثاني عند الساعة 06:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 30 80 25

دبي 43 32 80 25

الشارقة 42 30 80 25

عجمان 42 33 75 25

أم القيوين 41 31 75 25

رأس الخيمة 45 30 75 25

الفجيرة 35 31 85 55

العـين 47 34 50 10

ليوا 48 30 70 15

الرويس 45 29 75 25

السلع 42 30 75 30

دلـمـا 39 30 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 39 31 90 45

أبو موسى 38 32 90 50.