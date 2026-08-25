«جبل جيس» يسجل أدنى حرارة في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت أقل درجة حرارة على الدولة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث بلغت 25.9 درجة مئوية في جبل جيس.

وأكد المركز الوطني عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 25.9 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:00 وعلى الفرفار (الفجيرة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.