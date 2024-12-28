الارشيف / منوعات

طالع الأبراج: 4 أبراج لازم تخرج أو تتفسح ليلة رأس السنة.. بيحبوا الفرفشة والهيصة

السبت، 28 ديسمبر 2024 04:00 م

ليلة رأس السنة من الأيام التي ينتظرها الكثيرون للاحتفال بطريقتة الخاصة فبعض الأشخاص تفضل الجلوس في المنزل مع مشاهدة فيلم مع العائلة أو الأصدقاء، والبعض الآخر يفضل الخروج والسفر، وحسب ما ذكره موقع lifestyle فأن  مواليد الأبراج الفلكية التي تحب الخروج في ليلة رأس السنة، هي:

برج الجوزاء

برج الجوزاء من الأبراج الفلكية الإجتماعية التي تحب الفسح والخروجات والسهر، يتمتع الجوزاء بموهبة الثرثرة وسيكوّن صداقات أينما كانوا ، ويحرص دائما على الخروج في ليلة رأس السنة مع أصدقائه والمقربين له.

برج الأسد

برج الأسد رغم أنه شخص عملى وجاد إلا إنه لا يفوت ليلة رأس السنة إلا إذا احتفل مع أصدقائه أو يزور أقاربه خارج المنزل سواء بالسفر أو حضور حفلة أو عشاء مميز في أحد المطاعم.

برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بأنه شخص إجتماعى وودود ويحب أصدقائه وجيرانه وعائلته ويحرص على حضور الحفلات في رأس السنة سواء كانت خارج البلاد أو داخلها ولكنه يحرص دائما على حضور الاحتفالات.

برج القوس

برج القوس "شخص فرفوش" ويحب الخروجات والفسح في الأيام العادية وخصوصاً في رأس السنة يحب دائماً التنزه وسط الحدائق والأماكن المفعمة بالحيوية والنشاط مثل الملاهى، ويفضل برج القوس الخروج مع أحبابه وأصدقائه المقربين.

 

