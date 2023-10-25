إعصار جديد من الفئة الثالثة يهدّد أكابولكو على الساحل الغربي للمكسيك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير اليوم, أنّ إعصاراً جديداً بالغ الخطورة من الفئة الثالثة، ترافقه رياح عاتية تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، يتقدّم في المحيط الهادئ باتجاه مدينة أكابولكو السياحية الواقعة على الساحل الغربي للمكسيك.

وقال المركز: إنّ الإعصار الجديد الذي أُطلق عليه اسم “أوتيس” يتوقع أن يصبح “إعصاراً خطراً للغاية من الفئة الرابعة” عند وصوله إلى اليابسة.

وأوضح أنّه في الساعة 21,00 ت غ من مساء الثلاثاء كانت عين الإعصار في المحيط الهادئ، على بُعد 185 كيلومتراً جنوب أكابولكو.

ورجّح المركز أن “تزداد قوة الإعصار بشكل إضافي، ومن المتوقع أن يُصبح أوتيس إعصاراً خطراً للغاية من الفئة الرابعة عندما يصل مركزه إلى الساحل” بحلول فجر الأربعاء.