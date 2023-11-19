جنبلاط: شجار بين قائد الشاباك والوزير الإسرائيلي ادى الى فضح اسم العميل الفلسطيني حسين الشيخ

اشار الوزير السابق وليد جنبلاط في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "شجارا بين قائد الشاباك والوزير الإسرائيلي ادى الى فضح اسم العميل الفلسطيني الذي بلغهم معلومات عن عمليه لحماس لكنهم لم يأخذوا المعلومات على محمل الجد، العميل الفلسطيني حسين الشيخ (رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية)".

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