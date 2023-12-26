اسامة حمدان: لا نزوح ولا تهجير ولا انكسار لشعبنا ولا استعادة للأسرى دون الرضوخ لشروط المقاومة

اشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان الى ان كتائب القسام وفصائل المقاومة نسفت مخططات العدو بشأن قطاع غزة، مؤكدا بان "حكومة الاحتلال لم تحقق أي هدف معلن لهم في غزة وقد أفشلنا خططهم".

واكد حمدان في مؤتمر صحفي، بانه "لا نزوح ولا تهجير ولا انكسار لشعبنا ولا استعادة للأسرى دون الرضوخ لشروط المقاومة"، لافتا الى ان "الاحتلال يسعى لبناء صور إنجاز واهية، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ينتقل من فشل إلى فشل، ولا ينجح إلا في قتل المدنيين الفلسطينيين".