شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي لحقوق الإنسان": 100 مليون جنيه للمسنين خطوة عملية لرعاية فئة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قراره بتخصيص مائة مليون جنيه لحقوق المسنين، مؤكدا أن القرار يضيف إلي التدابير المنفذة لحقوق الإنسان بما يجعلها واقعا معاشا لكل مصري ومصرية بدون أي تمييز بسبب الجنس، أو السن، أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو أي سبب كان.

وثمن المجلس هذه الخطوة بالغة الأهمية، حيث إن تخصيص الموارد المالية هو أهم قرار تتخذه السلطة التنفيذية في أي دولة في أي توقيت، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تغلف العالم في الوقت الراهن، وهو القرار الذي يعبر عن الجدية في تنفيذ حقوق الإنسان بهذه الرؤية الحقوقية المستنيرة ليبدأ الرئيس بإرساء أول خطوة عملية في أولي أيام عام جديد لضمان حقوق فئة مهمة يتزايد عددها بفضل تقدم الخدمات الصحية والاجتماعية في مصر.