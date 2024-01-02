شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: قانون الهيدروجين الأخضر يستهدف تحويل مصر إلى مركز للطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الهيدروجين الأخضر وقود القرن الواحد والعشرين، ويمثل من 30 إلى 35% من الطاقة في 2050، مؤكدا أن حجز مقعد لمصر من الآن في هذه المنظومة مهم للغائة، مشيرا إلى أن جميع المواد الدستورية يتم تطبيقها في هذا القانون في الحفاظ على البيئة وتنمية الاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأكد أن مصر تشارك بهذا القانون في إنقاذ كوكب الأرض من الانبعاثات الكربونية، مشددا على ضرورة أن نخطو خطوات جديدة، مطالبا المراكز البحثية في الجامعات والمركز القومي القومي للبحوث لدراسة هذا الملف، مشيرا إلى أن هناك عالم مصري في جامعة أمريكي نجح في تحفيز التصنيع، ولدينا عباقرة في هذا المجال يجب أن نستفيد من خبراتهم.

وفى ذات الصدد، قالت النائبة آية فوزى، إن مشروع القانون يستهدف تحويل مصر لمركز استراتيجي دولى، القانون به العديد من الحوافز التى تستهدف لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن السوق يشهد تنافس كبير ومصر لديها مقومات، ومن ثم مطلوب مزيد من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا الصدد، خاصة وأن هناك عدد من الدول التى سبقت مصر فى هذا الملف.

ومن جانبها، قالت النائبة نشوى رائف، إنه خلال السنوات الأخيرة وضعت الدولة المصرية خطة استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وسعى الدولة المصرية لتكون من أوائل الدول العشرة العاملة فى هذا الصدد يؤكد عزمها على تحقيق طفرة كبيرة فى هذا الصدد، خاصة وأن الهيدروجين الأخضر سيصبح أساسى خلال السنوات المقبل، ومطلوب مزيد من الحوافز للقطاع الخاص.