شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالجلسة العامة: قانون الهيدروجين الأخضر يوفر آلاف فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، يهدف لإقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة.

وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن أكبر مخزون استراتيجي من الهيدروجين الاخضر يوجد فى أمريكا والصين والهند، وهذا يعود إلى علم هذه الدول الكبرى أنه الفترة المقبلة عصر الطاقة النظيفة لا محالة، وأن الهيدروجين الأخضر هو المستقبل.

وأكد عابد خلال كلمته اليوم، ان الهيدروجين الأخضر إضافة إلى أنه من المشروعات الجاذبة للاستثمارات، إلا أنه سيساهم بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى ان القانون يستهدف فى المقام الأول لتحويل مصر لمركز استراتيجي وإقليمي لإنتاج الطاقة النظيفة، ومن المتوقع ان يزداد الإنتاج العالمي لأكثر من 40 مليار دولار، وهذا يعنى مزيد من فرص العمل وزيادة الدخل.

وقال النائب أشرف أمين:" الهيدروجين الأخضر من أبرز مشروعات القوانين التى نبتدى بها العام الجديد، ومن المتوقع أن تنتج مصر 5 مليون طن، وبهذا سيتحول الهيدروجين الأخضر لوقود أساسى خلال الفترة المقبلة، حيث يدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية و الاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.

وأشاد النائب محمد مدينة، بتقديم مشروع القانون، مؤكدا انه سيكون بداية حقيقية لحزمة من الاستثمارات المقبلة، خاصة وأن العالم بأثره يتجه نحو الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة بشكل عام خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة ان يكون هناك مزيد من الاستثمارات فى هذا الصدد.