شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: قانون الهيدروجين الأخضر يؤكد أننا نسير فى طريق الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد برلمانيون أن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يتوافق مع الجمهورية الجديدة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وقالت النائبة جيهان البيومي، إن القانون يؤكد أننا نسير في طريق الجمهورية الجديدة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى، مشيرة إلي أن مشروع القانون يدعم الاستثمار سواء الأجنبي أو المحلي، كما أنه يتوافق مع التقدم التكنولوجي.

وأشارت إلي أن هذا القانون يدعم التعامل مع المقومات البيئة، موجهة الشكر لكل من ساهم في مشروع القانون.

وقالت النائبة رحاب الغول إن مشروع القانون يدعم مصر في بيئة نظيفة وتنمية مستدامة ويتسق مع اتجاه الدولة والجمهورية الجديدة، مشيرة إلي أن فلسفة مشروع القانون تؤكد على التنمية المستدامة والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل.

بدوره قال النائبة عبد النعيم حامد، لا شك أن الهيدروجين الأخضر يعمل وفقا للطاقة المتجددة، ويعمل على توفير مناخ للاستثمار والاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة.

وأوضح أن هناك حوافز لمن يعمل في هذا المجال، معلنا الموافقة على مشروع القانون لأنه يوفر عملة صعبة للبلاد.

وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك خلال أول جلسة عامة بداية السنة الميلادية 2024.