"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا قاعدة أميركية قرب مطار أربيل بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في ​العراق​"، في بيان، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوّات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردًّا على مجازر الكيان الصّهيوني بحقّ أهلنا في ​غزة​، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في العراق، قاعدة الاحتلال قرب مطار ​أربيل​ ​شمال العراق​، بالطّيران المسيّر"، مؤكّدةً "استمرارها في دكّ معاقل العدو".

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