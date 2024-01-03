شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المبادرات القومية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لدعم المرأة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) الضوء علي المبادرات القومية الخاصة بالمرأة التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي مقدمتها

1- نسخة مبادرة لتنفيذ مشروع مستقبلنا بإيدنا وذلك بالشراكة مع مؤسسة أهلية، تستهدف 10 آلاف مستفيدة بمحافظات صعيد مصر، وتم صرف عقود بنحو 18.7 مليون جنيه للشباب، وخص المرأة منها 65% حيث حصلت على نحو 4.3 مليون جنيه.

2- مبادرة الوكالة الفرنسية للتنمية تهدف تلك المبادرة إلى العمل على تهيئة بيئة اقتصادية مناسبة لتطوير المشروعات الخاصة بالمرأة، وتم صرف نحو 113 مليون جنيه لنحو 2620 مشروعًا متناهي الصغر، وجهت بالكامل للمرأة.

3- مبادرة البنك الدولي لتحفيز ريادة الأعمال وتوفير تمويل المشروعات المرأة، وبلغ نصيب المرأة 30% من إجمالي المشروعات الممولة.

4- مبادرة مع الوكالة الإسبانية للتنمية تهدف إلى تقديم منحة للجهاز بمبلغ 200 ألف يورو، وذلك لخلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر ، كما تم تقديم تدريب لعدد (152) سيدة.

5- مبادرة لتعزيز المرأة في التجارة الدولية SHE TRADE والممولة من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وتم تنفيذ تدريبات لعدد ( 50) سيدة في مجالات التصميم، والتسويق الإلكتروني، والتصوير الاحترافي).

6- مبادرة حياة كريمة خلال الفترة (2021) حتى ديسمبر 2022) بهدف القضاء على الفقر في القري الأكثر احتياجاً، وانقسمت المبادرة إلى:

(1) توفير خدمات مالية ومنها خدمات تمويل قدرها 2.1 مليار جنيه لعدد 80.5 ألف مشروع صغير خص منها المرأة حوالي 43% من إجمالي المشروعات.

(2) توفير خدمات غير مالية ومنها خدمات التدريب لعدد 1458 متدربة، بنسبة مشاركة 59% للمرأة عام 2021 ، ودورات تدريبية أخرى في عام 2022 لعدد 639 متدربة بنسبة مشاركة 77% للمرأة.