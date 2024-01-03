السلطات السعودية حولت 38.6 مليون دولار للأردن

حولت السعودية 38.6 مليون دولار لصالح الأردن كجزء أخير من الشريحة الـ5 والأخيرة من المنحة التي قدمتها الرياض للأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار على مدار 5 سنين.

وامتدت المنحة السعودية للأردن بين عامي 2018 – 2022 ضمن إطار مخرجات قمة مكة التي تم الاتفاق عليها خلال العام 2018.

أعلنت ذلك سفارة السعودية في عمّان ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينه طوقان التي لفتت إلى "دور المنحة السعودية في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية لتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة".

من جانبه أكد السفير السعودي أن "تحويل الدعم يأتي امتدادا واستمرارا لالتزام السعودية بالوقوف إلى جانب شقيقتها الأردن"، مشيرا الى إن "الاقتصاد الأردني متين وقادر على النمو رغم التحديات والتداعيات الاقليمية التي ألمّت بالمنطقة، وتمكن الأردن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو والإنتاج".