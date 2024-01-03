عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الصباح على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف إسرائيلي استهدف المنازل وسط وجنوب قطاع غزة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، استشهد 3 أشخاص، إثر قصف بالطيران الحربي مجموعة من المدنيين بمنطقة خربة العدس في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستهداف عدة مبانٍ سكنية في محيط مستشفى الأمل، ومقر الجمعية في خان يونس، ما تسبب بحالة هلع شديد بين صفوف النازحين المتواجدين في المستشفى.

وشن الاحتلال غارات استهدفت المنازل في المحافظة الوسطى بالقطاع، ما أدى إلى استشهاد عشرات الأشخاص وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما قصفت طائرات الاحـــتـلال منزلاً في دير البلح.

واستشهدت امرأة، وجرح آخرون، إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على منزل جنوب خان يونس، كما استشهد عدد من الأشخاص جراء استهدف منزل في مُخيم "جباليا" شمال القطاع.

وأصيب عشرات النازحين بجروح بينهم خطيرة، داخل مدرسة أبو حلو الإعدادية في مخيم البريج، إثر استهداف طائرات الاحتلال لمحيطها.

وشنت قوات الاحتلال غارة بالطيران الحربي على منازل ومسجد الأنصار، ونفذت أحزمة نارية مكثفة طالت مدرسة الثانوية للبنات وأراض زراعية ومحيط منطقة المستوصف، وواد أبو رشيد، ومحيط المدخل الرئيسي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وكان 15 شخصًا استشهدوا إثر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ الصباح على خان يونس جنوب القطاع، فيما تواصل الطائرات قصف مخيم النصيرات وسطه.