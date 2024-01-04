"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، بأنّ "حال من الهدوء المشوب بالحذر والتّرقّب الشّديدَين، يخيّم هذا الصّباح على القطاع الشرقي من جنوب لبنان، انطلاقًا من المنطقة الحدوديّة في سهل المجيدية- الغجر- خراج بلدة الماري حتّى مزارع شبعا، مرورًا براشيا الفخار، كفرشوبا، الهباريّة، كفرحمام ومرتفعات شبعا، وذلك بعد ليل عنيف من القصف المدفعي والصّاروخي المتبادل بين "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة، طاول المناطق المحرّرة في العرقوب والمواقع الإسرائيليةّ داخل المزارع".
وأشار إلى أنّ "هذا الهدوء خرقه ليلًا وحتّى فجر اليوم، تحليق مكثّف وعلى علو متوسّط لطائرات التّجسّس الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا، وصولًا إلى أجواء البقاع الغربي وإقليم التفّاح وجبل صافي".
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