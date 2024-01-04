"وول ستريت جورنال": واشنطن تسعى لاستخدام مطارات في عدد من الدول الإفريقية لنشر مسيرات استطلاع فيها

اشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أميركيين وأفارقة، الى أن "واشنطن تسعى لاستخدام مطارات في عدد من الدول الإفريقية على ساحل المحيط الأطلسي لنشر مسيرات استطلاع فيها".
وكتبت الصحيفة: "تجري الولايات المتحدة مفاوضات مسبقة بشأن منح سماح لمسيرات الاستطلاع غير المسلحة الأميركية باستخدام مطارات في غانا وساحل العاج وبينين".
وأشارت الى أن "واشنطن تحاول بهذه الصورة إيقاف انتشار المسلحين الإسلاميين في المنطقة"، لافتة إلى أن "هذه المسيرات ستسمح للقوات الأميركية بمتابعة تنقلات المقاتلين وإعطاء توصيات تكتيكية للقوات المحلية أثناء إجراء عمليات قتالية".
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