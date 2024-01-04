الأسواق التجارية في مدينة زحلة أقفلت اعتراضًا على قانون الايجارات غير السكنية

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، بأنّ "الاسواق التجارية في مدينة زحلة أقفلت اعتراضاً على قانون الايجارات غير السكنية، وذلك في خطوة اولى تحذيرية وبدعوة من لجنة حقوق المستأجرين".
بدوره اكد رئيس جمعية تجار زحلة زياد سعادة، "ضرورة تعديل بدل الايجار بما يتناسب والواقع الاقتصادي والمالي، مع المحافظة على الخلو الذي يعمل به وفق المرسوم 67/11".
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