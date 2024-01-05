الأب نصر أعلن تعليق إضراب المدارس الكاثوليكية واستئناف التعليم الإثنين: هناك توافق على انصاف الأستاذ المتقاعد

كشف الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، عن التوصل إلى توافق خلال اجتماع للجنة الأسفقية للمدارس الكاثوليكية على انصاف الأستاذ المتقاعد، وذلك بناء على "كل الايجابيات والتجاوب من كل المسؤولين"، موضحًا أنّ "المعلم المتقاعد هو الفئة المستضعفة والأكثر ظلمًا في البلد".

وأفاد في حديث عبر قناة الـ"إم تي في"، بأنّه بناء على ذلك تعلن اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية تعليق الإضراب، واستئناف التعليم يوم الإثنين 8 كانون الثاني المقبل.

وشدد على أنّ المدارس الكاثوليكية لا تضع الطلّاب في الشوارع، موضحًا أنّ الاضراب كان صرخة وتوعية لضمائر المسؤولين حول القانون المتعلق بالهيئة التعليمية وتنظيم الموازنة المدرسية، معتبرًا أنّ "هذا القانون غير قابل للتطبيق ويشكل خطر كبير على المؤسسات ويهدد العام الدراسي".

ولفت نصر إلى "أننا مع الأهل ونُحاول استقطاب الأموال من الخارج لتخفيف الأعباء عليهم في غياب الدولة التي عليها أن تتعامل مع المدارس الخاصة كما تتعامل مع القطاع العام"، موضحًا "أنني مع سلسلة رتب ورواتب جديدة للأساتذة، والحلّ المنطقي هو بسلسلة تُنصف جميع الناس والمدرسة الكاثوليكية ليست المسؤولية عن إنهيار قيمة الليرة اللبنانية".