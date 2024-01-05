الحلبي عن قانون تنظيم الهيئة التعليمية: لا مخاوف بشأن تنفيذ الاتفاق حول القانون

شدد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، على أنّه لا يوجد "أي مخاوف" بشأن تنفيذ الاتفاق حول قانون تنظيم الهيئة التعليمية، وذلك بعد اجتماع للجنة الأسقفية للمدارس الكاثولية حصل خلاله توافق بشأن انصاف الأساتذة المتقعادين وفق ما أعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر.

ولفت، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى "أننا نريد أن نعمل على عودة الطلّاب إلى المدارس"، موضحًا أنّ ميقاتي قام بتأخير نشر القانون من أجل المشاورات، مشيرًا إلى "أننا نستند إلى معايير تطبّق في التعليم الرسمي لنطبقها على التعليم الخاص".

وأكّد الحلبي، "أننا لن نسمح لأيّ مدرسة أن تطلب زيادات على الأقساط لتأمين الزيادة للأساتذة من 6 في المئة إلى 8 في المئة".