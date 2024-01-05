أفاد مصادر من مؤسسة كهرباء لبنان لقناة "الجديد"، بأنّه "جرى إفراغ حمولة الفيول أويل في معمل الزهراني وسيستكمل التفريغ في معمل دير عمار غدًا، مما سيؤدي إلى زيادة ساعات التغذية في جميع المناطق اللبنانية ابتداءً من الغد".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"الجديد": إفراغ حمولة الفيول أويل في معمل الزهراني وسيستكمل التفريغ في معمل دير عمار غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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